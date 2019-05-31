شكرا لقرائتكم مرتضى يضع خارطة طريق المباريات المتبقية للزمالك مع جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يناقش مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع خالد جلال المدير الفني في خطة الاستعداد للمرحلة المتبقية، وتحضيراته للمباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري وكأس مصر.
ومن المقرر أن يضع خالد جلال تصوره النهائي بشأن التحضير للمباريات القادمة ، لعرضه على رئيس القلعة البيضاء، في الجلسة التي ستجمعهما اليوم الجمعة بمقر النادي.
كان خالد جلال وصل منذ قليل إلى مقر النادي بميت عقبة لعقد اجتماع مع رئيس النادي لإختيار الجهاز المعاون .
ووجه الزمالك الشكر للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق بعد التعادل مع الإنتاج الحربي أمس بالجولة المؤجلة من الأسبوع 31 للدوري العام، رافضا تجديد عقده.
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