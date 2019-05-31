موعد مباراة ليفربول القادمة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة ليفربول القادمة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام سيكون هوا موضع حديثنا في هذا المقال المقدم لكم علي موقع عرب نيوز، فلقد أفتتح فريق ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح مبارياته في الدوري الانجليزي هذا العام أمام فريق وست هام يونايتد في المباراة التي أقيمت في الثاني عشر من أغسطس الماضي، وقد تمكن فريق ليفربول بمشاركة محمد صلاح من تحقيق انتصارا كبيرا في أولى مبارياته في الدوري الانجليزي هذا العام برباعية ساحقة، ثم خاض فريق نادي ليفربول ثاني مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام فريق كريستال بلاس ليحرز انتصاره الثاني علي التوالي ويحرز أول ست نقاط له في الدوري الانجليزي هذا العام، وجدير بالذكر أن مباراة ليفربول وكريستال بالاس شهدت تألق محمد صلاح الذي تمكن من الحصول على ركلة جزاء وقدم أيضا تمريره حاسمة تسببت في الهدف الثاني الذي أحرزه ساديو ماني لليفربول، وعلى الرغم من عدم خسارة فريق ليفربول سوى مباراة وحيدة طوال هذا الموسم في الدوري الانجليزي إلا أنه فشل في تحقيق اللقب هذا العام وحل وصيفا لفريق مانشيستر سيتي.

تابعونا فيما يلي للتعرف علي موعد مباراة ليفربول القادمة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام غدا، كما سنعرض لكم القنوات الناقلة للمباراة وأهم وأخر أخبار فريق ليفربول، كما سنقدم لكم التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام فور إعلانه.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

يخوض نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح المباراة النهائية للبطولة الأقوى على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا ضد فريق توتنهام الانجليزي، يدخل فريق ليفربول المباراة بعد أن استطاع تحقيق فوز عريض على فريق برشلونة الإسباني في ملعب أنفيلد برباعية نظيفة في مباراة غاب عنها النجم المصري محمد صلاح، أما فريق توتنهام فقد وصل للدور النهائي بعد التغلب على فريق أياكس امستردام الهولندي الذي مثل الحصان الأسود في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، أما عن موعد مباراة ليفربول وتوتنهام فمن المقرر أن تلعب يوم السبت الموافق واحد يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا ستشهد مشاركة اللاعب المصري محمد صلاح في ثاني نهائي له على التوالي في نفس البطولة، وهوا رقم قياسي لم يحققه أي لاعب مصري من قبل.

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القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا

حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية علي حقوق النقل المباشر لدوري أبطا أوروبا لكرة القدم حصريا عبر شاشتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تنقل قناة بي ان سبورت 1 مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض القنوات التي حصلت علي حقوق نقل بعض مباريات الدوري الإنجليزي في الوطن العربي ولكنه نقل مسجل، مثل قناة أون سبورت الناقلة لمباريات فريق تشيلسي الإنجليزي، ويجب التنويه إلى أن هناك محاولات عدة من جانب بعض القنوات العربية للحصول علي حقوق نقل مباريات فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي إلا أنها لم تنتهي حتى الآن.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بعد انتهاء الموسم الحالي من مسابقة الدوري الانجليزي نعرض عليكم فيما يلي ترتيب المسابقة وعدد النقاط التى حصدها كل فريق

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي أمام هدرسفيلد مع عرض ترتيب الدوري الانجليزي، وسنوافيكم متابعينا بأخر الأخبار التي تخص مباراة ليفربول اليوم أول بأول.