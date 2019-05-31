4 أندية تتصارع لضم محمد النني

صدى البلد

اقترب المصري محمد النني من الرحيل عن صفوف فريق آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بسبب خروجه من حسابات إيمري المدير الفني للجانرز منذ توليه المهمة.

وفتح فريق بوردو الفرنسي خط المفاوضات مع آرسنال للحصول على خدمات اللاعب في ظل وجود رغبة قوية من البرتغالي باولو سوسا، لضمه خصوصا أنهما سبق وان عملا معا في فريق بازل السويسري.

وحسب تقرير صحيفة "صن" الإنجليزية، دخل فريق روما الصراع بقوة للحصول على اللاعب سواء على شكل بيع نهائي أو إعارة منذ الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن آرسنال رفض بيعه إلا...