توتنهام ضد ليفربول .. أزمة كبرى بفريق محمد صلاح بسبب يورجن كلوب

صدى البلد
تقام في التاسعة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا حين يتقال توتنهام ضد ليفربول، الناديان الإنجليزيان، وذلك على ستاد"واندا ميتروبوليتانو" ملعب أتليتكو مدريد بإسبانيا.
ويقود الريدز غدا بمباراة توتنهام ضد ليفربول المدرب المخضرم يورجن كلوب، والذي رغم تألقه اللافت للنظر، وتصنيفه كواحد من أفضل 5 مدربين على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، إلا أن كلوب يسبب توجس خطير لجماهير ليفربول، لما يملكه من تاريخ سئ بالمباريات النهائية، ويعاني دائما من الخسارة بها، ويستعرض "صدى البلد"...
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