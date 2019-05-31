حسام البدري يرد على عرض الزمالك

مصراوي

أكد حسام البدري، رئيس بيراميدز، أنه يرغب في الاستمرار مع النادي بعد ضمان المشاركة في بطولة إفريقية بالموسم المقبل (2019-20)، مشيرًا إلى أن رغبة الزمالك في التعاقد معه تعتبر شرفا كبيرا له.

وحجز بيراميدز مقعده الإفريقي في دوري الأبطال أو الكونفدرالية في الموسم المقبل، بعدما ضمن احتلال المركز الثاني أو الثالث في الدوري المصري الذي يحتل حاليا وصافته بـ70 نقطة بعد إنهاء مشواره بالمسابقة.

وقال البدري في تصريحات لـ"صدى البلد": "نجحنا خلال 10 أشهر فقط وفي أول موسم في ضمان المشاركة في إفريقيا بالموسم المقبل، وأصبح بيراميدز...