شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقالة جروس .. خالد جلال يصل مقر الزمالك لحسم اختيار الجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل خالد جلال المدير الفني الجديد للزمالك إلى مقر النادي بميت عقبة لعقد اجتماع مع رئيس النادي لاختيار الجهاز المعاون .

كان نادي الزمالك قد أنهي تعاقده مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني عقب التعادل مع الإنتاج الحربي 1 / 1، وتقرر تعيين خالد جلال كمدير فني.

ويعقد عصر اليوم خالد جلال اجتماعا مع مرتضى منصور لحسم الجهاز المعاون له.

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يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى بعدما خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود ، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 فى العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد المكس بالإسكندرية.