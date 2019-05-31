شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة الحدود.. واللجنة تنتظر الـ25 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى الزمالك تعيين حكام أجانب لمباراتهم المقبلة أمام حرس الحدود والتى ستقام باستاد المكس بالإسكندرية، والمقرر لها العاشرة مساء الاثنين المقبل فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ30 للدورى.
وتنتظر لجنة الحكام وصول الـ25 ألف دولار من أجل التفاوض مع الحكام الأجانب لإدارة مباراة الزمالك.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى بعدما خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى، بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ13 برصيد 37 نقطة.
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