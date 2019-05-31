شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مرتضى يطالب جروس بإخراج إبراهيم حسن.. والمدرب "ودن من طين والتانية من عجين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرخ مرتضى منصور، رئيس الزمالك، فى جروس لينفذ التعليمات وإخراج إبراهيم حسن فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31، وفى الجانب الآخر بدا جروس وكأنه لا يسمع شيئا، لمشاهد الفيديو اضغط هنا:

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