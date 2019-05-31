شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. أحمد الكاس يقود الفراعنة للفوز على الأولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

قاد أحمد الكاس نجم منتخب مصر السابق الفراعنة إلى ربع نهائى بطولة امم افريقيا عام 1996، بعدما سجل هدف الفوز للمنتخب فى شباك أصحاب الأرض منتخب جنوب أفريقيا فى ثالث جولات دور المجموعات وأقيمت المباراة فى ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وكان منتخب مصر يحتاج هذا الفوز من أجل التأهل، حيث ارتفع رصيده لـ6 نقاط وصعد إلي دور الثمانية للبطولة برفقة منتخب "الأولاد".