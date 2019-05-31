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مجلس السلة يزور منتخب الناشئين استعدادا للبطولة العربية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة اتحاد السلة على زيارة معسكر منتخب الناشئين تحت 16 سنة، المقرر مشاركته بمنافسات البطولة العربية، فى الفترة من 18 إلى 25 يونيو المقبل بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

وشهدت الزيارة تواجد مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد، ومعه محمد فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورفيق يوسف المدير الفنى لمنتخبات الناشئين.

تأتى الزيارة لتحفيز اللاعبين قبل المشاركة فى منافسات البطولة، والتى يشارك بها 8 دول وهى ، البحرين، لبنان، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

منتخب السلة مع مجلس ادارة الاتحاد
منتخب السلة مع مجلس إدارة الاتحاد

 

  منتخب السلة مع مجلس ادارة الاتحاد

منتخب السلة مع مجلس إدارة الاتحاد

 

ابو فريخة و رفيق يوسف
أبو فريخة ورفيق يوسف

 

 

ابو فريخة ومحمد فتحى
ابو فريخة ومحمد فتحى

 

 

ابو فريخة ومنتخب اللسلة
ابو فريخة ومنتخب اللسلة

 

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اجلهاز الفنى لمنتخب الناشئين معرئيس الاتحاد
اجلهاز الفنى لمنتخب الناشئين معرئيس الاتحاد

 

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

 

رفيق يوسف و ابو فريخة
رفيق يوسف و ابو فريخة

 

 

  

 

  

  

  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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