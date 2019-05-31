شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السلة يزور منتخب الناشئين استعدادا للبطولة العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة اتحاد السلة على زيارة معسكر منتخب الناشئين تحت 16 سنة، المقرر مشاركته بمنافسات البطولة العربية، فى الفترة من 18 إلى 25 يونيو المقبل بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

وشهدت الزيارة تواجد مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد، ومعه محمد فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورفيق يوسف المدير الفنى لمنتخبات الناشئين.

تأتى الزيارة لتحفيز اللاعبين قبل المشاركة فى منافسات البطولة، والتى يشارك بها 8 دول وهى السعودية، البحرين، لبنان، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.



منتخب السلة مع مجلس إدارة الاتحاد

منتخب السلة مع مجلس إدارة الاتحاد



أبو فريخة ورفيق يوسف



ابو فريخة ومحمد فتحى



ابو فريخة ومنتخب اللسلة

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اجلهاز الفنى لمنتخب الناشئين معرئيس الاتحاد



جانب من الزيارة