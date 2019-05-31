شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد تعافى الشحات وأجاى من آلام السمّانة وكدمة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للأهلي جاهزية ثنائى الفريق حسين الشحات وجونيور أجاى بعد تعافيهما من الإصابة، وأوضح الجهاز الفنى أن حسين الشحات تعافى تماماً من آلام شد عضلة السمانة، فى الوقت الذي تخلص فيه المهاجم النيجيرى من آثار كدمة قصبة القدم.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، حيث منح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.