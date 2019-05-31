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قصة صور.. مختار مختار صانع الإنجازات فى الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مختار مختار هو أحد رموز النادى الأهلى فى السبعينيات والثمانينيات، انضم للقلعة الحمراء فى موسم 1975 وكان فى الثامنة عشر من عمره.

ولد مختار فى السابع عشر من أغسطس 1954 وبدأ حياته الكروية بنادى إسكو بشبرا حتى سن 18 سنة، ثم انتقل بعدها للنادى الأهلى، وتوج مع القلعة الحمراء بأول بطولة أفريقية عام 1982.

وتولى نجم الأهلى السابق تدريب عدة أندية بالدورى، منها بتروجت والاتحاد السكندرى، وحالياً فريق الإنتاج الحربى، واستطاع أن يضمن بقاء الفريق فى دورى الأضواء والشهرة بعد تعادله مع الزمالك فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بالمباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين.

نرصد بعض الصور فى حياة مختار بعيدا عن الملاعب والمستطيل الأخضر.

مختار فى لحظة تفكير
مختار فى لحظة تفكير

 

مختار مختار وزوجته
مختار مختار وزوجته

 

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مختار مختار
مختار مختار

 

مختار نجم الاهلى السابق
مختار نجم الاهلى السابق

 

مختار يقود تدريبات الفريق بالعكاز
مختار يقود تدريبات الفريق بالعكاز

 

مدرب الانتاج الحربى فى احدى المباريات
مدرب الإنتاج الحربى فى إحدى المباريات

 

نجم الاهلى السابق يشرح لاحد متابعيه
نجم الأهلى السابق يشرح لأحد متابعيه

 

مختار ايام الشباب
مختار ايام الشباب

 

مختار فى ايام الشباب
مختار فى أيام الشباب

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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