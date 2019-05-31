بالفيديو.. صلاح مازحًا: كين كان هدافًا لبريميرليج قبل وصولي لإنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تمنى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ملاقاة منافسه هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا (2018-19).

ويحتضن ملعب "واندا موتريبليتانو" معقل أتلتيكو مدريد في إسبانيا النهائي الإنجليزي المرتقب بين ليفربول وتوتتهام غدًا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم يخف صلاح قبل الصدام الإنجليزي المرتقب حقيقة تسجيله لأهداف أكثر من كين في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي منذ وصوله إلى ليفربول في (2017-18).

وقال صلاح، في مقابلة النجم الإنجليزي جاري لينيكر عبر قناة"BT Sport" اليوم الجمعة: "أتمنى أن يشارك كين في المباراة ويكون الجميع جاهزًا لخوض ذلك النهائي".

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وأضاف: "تكون المنافسة جيدة عندما تلعب أمام كبار اللعبة. هاري كين لاعب مميز وأثبت ذلك لسنوات عديدة".

وأكمل صلاح مازحًا: "كين هو هداف الفريق وكان هدافًا لبريميرليج قبل وصولي لإنجلترا، أنا آسف".

وأتم نجم ليفربول قائلا: "لذلك من الجيد أن يشارك (كين) في النهائي، سيكون أمرًا رائعًا وسيحفزني للمباراة أكثر".

يذكر أن صلاح توج هدافًا للدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا في الموسم الماضي (2017-18)، قبل أن يحتفظ بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم المنقضي (2018-19) بعد تسجيل 22 هدفًا.