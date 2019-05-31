صلاح على رأس قائمة ليفربول في نهائي تشامبيونزليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في القائمة التي أعلنها الألماني يورجن كلوب استعدادًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا (2018-19) أمام توتنهام الإنجليزي.

ويحتضن ملعب "واندا موتريبليتانو" معقل أتلتيكو مدريد في إسبانيا النهائي الإنجليزي المرتقب بين ليفربول وتوتتهام غدًا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستغادر بعثة ليفربول مطار جون لينون الدولي اليوم الجمعة متجهة إلى مدريد، استعدادًا لتدوين الظهور الثاني لهم على التوالي في نهائي تشامبيونزليج.

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وضمت قائمة الريدز 23 لاعبا كالتالي:

ألكسندر أرنولد، أليسون، بريوستر، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، كيليهر، لالانا، لوفرين، ماني، ماتيب، مينوليه، ميلنر، مورينو، أوريجي، تشامبرلين، روبيرتسون، صلاح، شاكيري، ستوريدج، فان دايك، فينالدوم.

وسيجلس 12 لاعبًا على مقاعد البدلاء خلال المواجهة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بدلًا من سبعة لاعبين فقط كما كانت اللوائح تنص في النسخ الماضية للبطولة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA".

كما سيكون متاحًا للفريقين للمرة الأولى في المواجهات النهائية إجراء تبديل رابع بالإضافة للتغييرات الثلاثة الأساسية، في حالة امتداد المواجهة لوقت إضافي، وهو ما حدث في الأدوار الإقصائية بالنسخة الحالية.