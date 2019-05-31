"انت حتة عيل" .. معركة بين رمضان ومحارب تنتهي بغرامة "ضخمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اشتعلت معركة بين اسلام محارب ورمضان صبحي على هامش مران الأهلي الذي اقيم مساء الخميس فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر مسؤول لـ "الخليج 365" إن المعركة بدأت بمطالبة كل لاعب من الأخير بالتمرير.

"باصى، طيب ما تباصي انت " هكذا بدأ رمضان الحوار ليرد عليه محارب وفقاً للمصدر الذى رفض الكشف عن هويته قبل أن يبدأ التراشق اللفظي ثم الاشتباكات.

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وقال محارب لرمضان " أنت فاكر نفسك مين؟ أنت حتة عيل" .

وأضاف المصدر إن المعركة اشتعلت فور الجملة الأخيرة وتراشق الثنائى بالألفاظ واشتبكا بالأيدي وتدخل زملائهما للفصل بينهما ".

وأنهي المصدر وأكد أنه عملية الفصل بين الثنائى استغرقت جهوداً ومحاولات من لاعبي الأهلي لارتفاع وتيرة الاشتباك".

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع غرامة مالية ضخمة وصلت إلى 100 ألف جنيه بحسب المصدر.