فيفا يعلن عبر الخليج 365 استبعاد جريشة من كأس العالم للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف المتحدث الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الحكم المصري جهاد جريشة لم يعد ضمن الأسماء التي يحق لها المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة ببولندا، تحكيميًا.

وقال المتحدث الإعلامي لـ"فيفا" في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة: "في مارس الماضي السيد جريشة تم اختياره كحكم فيديو مساعد لكأس العالم تحت 20 عامًا."

وتابع: "يمكننا أن نؤكد أنه بعد التشاور مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لم يعد الحكم جزءً من فريق الحكام الخاص بالبطولة ولم يتم اختياره لإدارة أي مباراة."

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وأصدر الاتحاد الإفريقي قرارًا بإيقاف جهاد جريشة كونه "دون المستوى" لمدة 6 أشهر بعد الشكوى المقدمة من إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي بسبب قراراته في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوجه جهاد جريشة إلى بولندا عقب إدارة النهائي الإفريقي مباشرةً واستمر هناك بالرغم من إيقافه على أمل قبول الاتحاد الإفريقي لالتماس اتحاد الكرة الذي تقدم به رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح.

يذكر أن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهى بالتعادل (1-1) في المغرب، بانتظار معرفة بطل القارة السمراء مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس في لقاء العودة بين الترجي والوداد.