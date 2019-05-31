البدري يوضح مستقبله مع بيراميدز ويرد على عرض الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام البدري، رئيس بيراميدز، أنه يرغب في الاستمرار مع النادي بعد ضمان المشاركة في بطولة إفريقية بالموسم المقبل (2019-20)، مشيرًا إلى أن رغبة الزمالك في التعاقد معه تعتبر شرفا كبيرا له.

وحجز بيراميدز مقعده الإفريقي في دوري الأبطال أو الكونفدرالية في الموسم المقبل، بعدما ضمن احتلال المركز الثاني أو الثالث في الدوري المصري الذي يحتل حاليا وصافته بـ70 نقطة بعد إنهاء مشواره بالمسابقة.

وقال البدري في تصريحات لـ"صدى البلد": "نجحنا خلال 10 أشهر فقط وفي أول موسم في ضمان المشاركة في إفريقيا بالموسم المقبل، وأصبح بيراميدز إضافة للدوري المصري وتجربة ناجحة بكل المقاييس بشهادة الكثيرين".

وأضاف: "حققنا أهدافا كثيرة وجميعها نتيجة منظومة عملها واضح وملموس، وأشكر كل المسؤولين في بيراميدز عما تحقق، نتطلع لموسم أفضل في العام المقبل على المستوى المحلي والإفريقي، ونريد أن نقدم ما هو أفضل".

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وأكمل: "الفريق مستقر حاليا بنسبة مرضية وهناك قوام وهيكل للفريق، وأي مدرب جديد سيكون موقفه أفضل مما سبقوه، وسنعمل في أسرع وقت على تحديد الجهاز الفني الجديد والتدعيمات التي يحتاجها الفريق".

وتحدث البدري عن مستقبله مع بيراميدز قائلا: "مرتبط بالنادي وكان هدفي إنجاح التجربة واقتناع الجميع بها، قد يكون هناك تغييرات إدارية لمصلحة النادي، لكني أرغب في الاستمرار لاستكمال المسيرة في المشوار الإفريقي".

وعن إمكانية تولي تدريب الزمالك، أوضح المدير الفني السابق للأهلي: "بعيدًا عن الدبلوماسية، الزمالك نادي كبير وله كل الاحترام والتقدير، وسعيد برغبة النادي في التعاقد معي التي أراها من الجماهير وبعض مسؤولي النادي".

وأتم رئيس بيراميدز تصريحاته قائلا: "تفكير نادي كبير في التعاقد معي بحجم الزمالك واسمه شرف كبير لي بالفعل، لكني لا أرغب في الحديث عن أي أمر يثير بلبلة بين الجماهير، لأن الأهلي والزمالك أندية كبيرة".