رسمياً.. إنتر ميلان يتعاقد مع الإيطالي كونتي

أعلن نادي إنتر ميلان تعيين مواطنه المدير الفني السابق ليوفنتوس وتشيلسي، أنطونيو كونتي، مدرباً لفريقه خلفاً لمواطنه لوتشانو سباليتي الذي أقيل من منصبه. لم تكشف إدارة النادي عن مدة عقد لاعب الوسط الدولي السابق (49 عاماً)، الذي أشارت وسائل الإعلام الإيطالية أنه وقع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مقابل 10 ملايين يورو “إضافة للمكافآت” في الموسم الواحد.

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