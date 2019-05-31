أغويرو يدافع عن ولاء ميسي لمنتخب الأرجنتين

شدد المهاجم سيرجيو أغويرو على دافع وحب زميله القائد ليونيل ميسي لمنتخب الارجنتين، وأكد أن بلاده ستحاول عدم الحلول وصيفة، بعد خسارتها مرتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا، التي تنطلق الشهر المقبل في البرازيل.

تحدث أغويرو في مؤتمر صحافي في بوينوس أيرس، عن أفضل هداف أوروبي للموسم المنصرم: “نعلم جميعاً رغبة ليو عندما ينضم إلى المنتخب، السعادة التي يجلبها أمر أساسي بالنسبة إلينا لأننا نعرف جيداً إلى أي درجة يحب المنتخب، وأعتقد أنه على الناس إدراك ذلك”.

وأحرز ميسي كل الالقاب الكبرى مع فريقه برشلونة الاسباني، لكن الكثير من الارجنتينيين يلومونه لعدم تحقيق الإنجاز عينه مع منتخب بلاده.

وتابع مهاجم مانشستر سيتي حول إقصاء ميسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، والخسارة ضد فالنسيا في نهائي الكأس المحلية: “لا أحد يحب الخسارة، لكن ميسي رائع ولديه الخبرة، يعرف أن هذه هي كرة القدم، سعادة وحزن”.

وعن آمال بلاده في البطولة المقبلة، أضاف أغويرو: “لا أحد يحب الحلول ثانياً، نملك الخبرة، سنقدم كل ما في وسعنا لعدم الحلول في مركز الوصافة”.