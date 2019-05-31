منتخب تشيلي يبدأ استعداده لكوبا أمريكا

في وجود 17 فقط من بين 23 لاعباً تم استدعائهم، وفي أجواء يشوبها الجدل، بدأ منتخب تشيلي لكرة القدم استعداداته لبطولة كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل، والتي سيدافع فيها “لا روخا” عن اللقب.

ظهرت على جدران معسكر المنتخب شعارات مناهضة لمدرب “لا روخا”، الكولومبي رينالدو رويدا، الذي يواجه انتقادات بسبب تهميش بعض اللاعبين المخضرمين لمنتخب تشيلي مثل الحارس كلاوديو برافو، ولاعب الوسط مارسيلو دياز.

وكانت بعض الشعارات تقول عبارات مثل “أيها الكولومبي قاتل الرموز”، أو “أرحل يا رويدا”، لكن العاملين بالمعسكر قاموا بإزالتها لاحقاً.

وتنافس تشيلي في كوبا أمريكا ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب اليابان والإكوادور وأوروغواي.