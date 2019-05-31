للمرة الثانية.. نيمار يغيب عن تدريب المنتخب البرازيلي

غاب مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، عن تدريب منتخب البرازيل للمرة الثانية على التوالي، حيث لا يزال يخضع للرعاية الطبية، لكنه ما زال ضمن قائمة “السيليساو” التي ستخوض بطولة كوبا أمريكا.

وكان المهاجم البرازيلي قد غادر مران منتخب “الكناري” الثلاثاء الماضي بعدما شعر بآلام في ركبته اليسرى.

على الرغم من أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أكدت أنه لا يعاني من إصابة خطيرة، إلا أنه غاب عن التدريب الجماعي للمرة الثانية.

وأوضح متحدثون من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن نيمار ما زال يعاني من آلام، وأنه لا زال يخضع للعلاج الطبيعي، ويجري تدريبات خاصة بصالة الألعاب الرياضية، لكن حتى الآن لا يوجد توقعات حول تاريخ عودته للتدريب.