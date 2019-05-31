فحص طبي لشريف إكرامي على هامش مران الأهلي .. الأحد

يخضع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي بعد غدٍ الأحد للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة.
وكان اللاعب قد اكتفى بأداءتدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، على أن يتم الاطمئنان على
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وغدًا ، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد.
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