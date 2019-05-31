قبل نهائي دوري الأبطال..أسطورة ميلان يكشف كواليس موقعة إسطنبول أمام ليفربول

اعترف أسطورة المنتخب البرازيل كافو نجم نادي ميلان السابق، بأن لاعبو الميلان احتفلوا بين الشوطين في نهائي إسطنبول الشهير، أمام ليفربول بعد التقدم عليهم بثلاثية نظيفة، قبل أن يقوم ليفربول بـ"العودة" التاريخية في النتيجة بثلاث أهداف لكل منهما ويفوز الريدز بالركلات الترجيحية ويحصد لقب ذات الأذنين.

وقال كافو في حواره مع مجلة "فور فور

تو" البريطانية أن لاعبو ميلان قد احتفلوا بالفوز بين الشوطين بنهائي إسطنبول بعدما سجل الفريق 3 أهداف رائعة ضد فريق ليفربول.

وأضاف:"نعم احتفلنا، ليفربول أحد أفضل الفرق التي واجهتها تكتكياً، كنا نظن أنه كان يومنا، شعرنا بالراحة في الحقيقة".

Advertisements

وتابع أسطورة المنتخب البرازيلي: "لكن

عندما سجلوا الهدفين الأولين، شعرنا بالتأثير، عندما أحرزوا الهدف الثالث لم نستطع التصديق ، لم يكن خطأ ميلان ، ليفربول يستحق أن يعود".

وأشار :"لدي إعجاب كبير بـليفربول، ربما لا يظهر أي فريق آخر الكثير من الشخصية ليسجل التعادل بعد أن خسر 3-0 في نهاية الشوط الأول".

وأتم:"في الواقع، أدركت أن كل شيء قد انتهى حتى قبل بدء ركلات الترجيح ، عندما أضاع شفشنكو فرصة تسجيل هدف واضحة أمام المرمى".