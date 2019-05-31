اعترف أسطورة المنتخب البرازيل كافو نجم نادي ميلان السابق، بأن لاعبو الميلان احتفلوا بين الشوطين في نهائي إسطنبول الشهير، أمام ليفربول بعد التقدم عليهم بثلاثية نظيفة، قبل أن يقوم ليفربول بـ"العودة" التاريخية في النتيجة بثلاث أهداف لكل منهما ويفوز الريدز بالركلات الترجيحية ويحصد لقب ذات الأذنين.
وقال كافو في حواره مع مجلة "فور فورتو" البريطانية أن لاعبو ميلان قد احتفلوا بالفوز بين الشوطين بنهائي إسطنبول بعدما سجل الفريق 3 أهداف رائعة ضد فريق ليفربول.
وأضاف:"نعم احتفلنا، ليفربول أحد أفضل الفرق التي واجهتها تكتكياً، كنا نظن أنه كان يومنا، شعرنا بالراحة في الحقيقة".
وتابع أسطورة المنتخب البرازيلي: "لكن
وأشار :"لدي إعجاب كبير بـليفربول، ربما لا يظهر أي فريق آخر الكثير من الشخصية ليسجل التعادل بعد أن خسر 3-0 في نهاية الشوط الأول".
وأتم:"في الواقع، أدركت أن كل شيء قد انتهى حتى قبل بدء ركلات الترجيح ، عندما أضاع شفشنكو فرصة تسجيل هدف واضحة أمام المرمى".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل نهائي دوري الأبطال..أسطورة ميلان يكشف كواليس موقعة إسطنبول أمام ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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