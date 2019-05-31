البدرى يشيد بدعم تركي آل الشيخ ويؤكد نجاح تجربة بيراميدز

قال حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، إن فريقه قدم موسمًا متميزًا وهذا بشهادة الكثيرين الذين أشادوا بالمردود الفني للفريق على مدار الموسم، على رغم قصر مدة تكوين الفريق فى البداية، التى لم تتجاوز الشهرين، وبعد ١٠ أشهر نجح فى تحقيق هذه الطفرة الهائلة في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن بيراميدز أضاف للمنافسة قوة وإثارة، وأن جمع الفريق 70 نقطة في موسمه الأول أمر غير مسبوق.

أضاف البدرى، تأهل بيراميدز للعب فى إحدى البطولات الأفريقية بجانب اختيار 5 لاعبين من الفريق لصفوف المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا، شيء مميز للغاية بالنسبة لفريق في أول مواسمه بالكرة المصرية، موضحًا أن ما حدث من إنجاز هو نتيجة لتخطيط ومجهود خرافي من مالك النادي، المستشار تركي آل الشيخ، ومجلس الإدارة، مهنئًا القائمين على هذا العمل، سواء من تواجدوا في وقت سابق، أو حاليًا على ما حدث من إنجاز.

وأشار البدري إلى أن ما وصل إليه بيراميدز

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في موسمه الأول، أمر مرضٍ للغاية، رغم سعي الإدارة نحو تقديم شيء أفضل من ذلك، وواصل البدري تأكيده على أن هناك مجموعة عمل وتواصل دائم للتحضير مبكرًا للموسم الجديد، خصوصًا أن الكل يسعى للنجاح وحصد جميع البطولات الممكنة، مشيرًا إلى أن الجميع على تواصل مستمر للتحضير على المستويين المحلي والأفريقي، والكل يعد بشيء أفضل في الموسم المقبل، شدد حسام البدري على أن الموسم كان صعبًا بسبب ضيق الوقت وعدم استقرار هيكل الفريق، حيث شهدت الأشهر العشرة الماضية عملًا دؤوبًا للمجلس لاختيار عناصر وأجهزة فنية للوقوف على أفضل شيء ممكن، وكانت هناك إيجابية كبيرة في بعض الأمور، والآن استقرت الأمور كثيرًا وأصبح هناك قوام مميز لبيراميدز يمكن من خلاله البناء للموسم الجديد مع مدير فني سيتولى المهمة عقب رحيل راموندياز بنهاية الموسم المحلي.

البدري أضاف بأن إدارة النادي تفكر حاليًا في التحضير للموسم الجديد مبكرًا، سواء بالتعاقد مع مدرب وجهاز فني جديد، بجانب اختيار العناصر الجديدة التي سيتم التعاقد معها لدعم الفريق، كما أن هناك جلسة بين المسئولين في بيراميدز، وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، لتقييم المجموعة الحالية من اللاعبين والتدعيمات المطلوبة، خصوصًا أن الفريق يحتاج لمدرب في أسرع وقت تحضيرًا للموسم الجديد الذي يستهله بيراميدز بالمشاركة في الكونفيدرالية.

رئيس بيراميدز شدد على أن هناك أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب، كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ أنه يتم دراسة موقفهم حاليًا والمجلس قرر تأجيل حسم الأمور لنهاية الموسم، مشددًا على أنه بعد عيد الفطر المبارك سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة خلفًا لرامون دياز، بجانب الإسراع في خطوات التعاقد مع لاعبين جدد لدعم الفريق، مع بداية فترة الإعداد يوم 25 يونيو المقبل.

أوضح حسام البدري أنه مرتبط بنادي بيراميدز ومستمر مع الفريق، وكل هدفه كان نجاح التجربة ليكون بيراميدز الأفضل على الإطلاق، موضحًا أنه يحاول نقل خبرته الطويلة للفريق في المشوار الأفريقي الذي سيكون صعبًا للغاية ويحتاج لوجود جهاز فني ولاعبين أصحاب خبرات بالقارة السمراء.

