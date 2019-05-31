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نقل مدرب منتخب ألمانيا إلى المستشفى

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نقل يوكايم لوف مدرب المنتخب الألماني إلى المستشفى بسبب مشاكل لديه في الدورة الدموية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه تم نقل لوف إلى المستشفى بسبب مشاكل لديه في الدورة الدموية ولا يمكن تواجده مع

المنتخب الألماني  على مقاعد البدلاء أمام بيلاروسيا وإستونيا يومي 8 و11 يونيو، وسيقوم ماركوس سورج المدرب المساعد له بمهام المدرب ومعه اندرياس كوبكي مدرب حراس
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المرمى.

وقال لوف إنه يشعر بحالة جيدة لكنه يحتاج إلى الراحة خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف: "أنا بحالة جيدة، لكنني سأحتاج لبعض الراحة ، أنا على اتصال دائم مع الجهاز الفني".

وكان لوف أصيب عندما كان يقوم بالتدريبات "الجيمانزيوم"، مما جعله ينتقل إلى المستشفى.

 

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