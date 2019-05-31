رسميًا.. كونتي مديرًا فنيًا لانترميلان الإيطالي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن تعيين أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي ويوفنتوس السابق، مديرًا فنيًا لـنيراتزوري خلفًا لمواطنه لوتشانو سباليتي الذي أقيل يوم الخميس الماضي.
ولم يكشف النادي المدة التي وقع بها مع المدرب الإيطالي صاحب الـ49 عامًا.
وقال كونتي: "سأبدأ جزءا جديدا في حياتي ، في الحقيقة أنا متحمس ، اخترت إنتر ميلان لأنه النادي الذي لديه طموح".
وأتم "سنعمل على إعادة الإنتر إلى مكانته التي ينتمى لها".
وكشفت التقارير الإيطالية إلى أن
ونجح كونتي في قيادة يوفنتوس للعودة لمنصات التتويج كمدرب بالفوز بقيادتهم للفوز بلقب الدوري 3 مرات قبل الرحيل في 2014 لتدريب منتخب إيطاليا وتشيلسي الذي حصد معه لقب الدوري.
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