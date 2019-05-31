بي بي سي: رغم التتويج بالكونفيدرالية.. الزمالك يُقيل جروس

أبرزت شبكة "بي بي سي" البريطانية رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس عن القيادة الفنية لنادي الزمالك، بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس النادي، رحيل المدرب وعدم التجديد له.
أضافت "بي بي سي" أن مرتضى صرح بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، بأنالنادي لن يجدد عقد جروس، ولن يكون مدرب الفريق، مشيرة إلى أن مرتضى منصور قرر تعيين خالد جلال خلفًا له.
وأشارت شبكة "بي بي سي" إلى أنها ستكون المرة الثانية التي يتولى فيها خالد
وأصبح الزمالك بعد التعادل الأخير في المركز الثالث، برصيد 67 نقطة بعد خوضه لـ30 مباراة مبتعدًا عن الأهلي المتصدر بفارق سبع نقاط، الذي خاض 32 مباراة.
كان الزمالك توج منذ أيام مع المدرب السويسري جروس، بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد الفوز على نهضة البركان المغربي بالركلات الترجيحية.
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