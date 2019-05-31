موعد مباراة الترجي والوداد بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية، مساء اليوم الجمعة، إلى الملعب الأولمبي برادس لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الترجي والوداد في دوري أبطال أفريقيا:

تنطلق مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة صباح الغد بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والوداد في دوري أبطال أفريقيا:

تنقل مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي بشكل حصري عبر قنوات beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلقين الرياضيين عصام الشوالي وجواد بدة ونوفل باشي.

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يدخل الترجي التونسي اللقاء بهدف تحقيق إنجاز تاريخي بالحفاظ على لقب البطولة التي حققها الموسم الماضي على حساب الأهلي، ويأمل معين الشعبان، المدير الفني للفريق، حسم اللقاء مبكرًا مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

كان الترجي قدم عرضاً مرضياً في مباراة الذهاب التي

انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكان قاب قوسين أو أدنى من الخروج فائزًا لولا الهدف المتأخر لأصحاب الأرض.

على الجانب الآخر يأمل الوداد بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي، في استعادة اللقب الذي حققه الموسم قبل الماضي.

يمتلك الوداد العديد من الأسلحة التي تمكنه من العودة بكأس البطولة من تونس، وعلى رأسها الثنائي أوناجم وإسماعيل الحداد، بجانب لاعب الوسط الخطير وليد الكرتي.

كانت مباراة الذهاب شهدت جدلًا كبيرًا بسبب القرارات التحكيمية، حيثألغى جهاد جريشة، حكم اللقاء، هدفًا للوداد قبل أن يتغاضى عن احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، قبل أن يتم إيقافه من الكاف لستة شهور.