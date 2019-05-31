يحيى النوساني يتأهل لنصف نهائي بطولة بارجواي للاسكواش

تأهل يحيى النوساني إلى الدور نصف النهائي لبطولة بارجواي للاسكواش عقب تفوقه علي الكولومبي ادجار راميريز في مباراة ربع النهائي . راميريز في مباراة ربع النهائي . وحقق النوساني فوزاً كبيراً علي اللاعب الكولومبي المصنف الثالث على البطولة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد . وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 11-7, 11-13, 11-4, 11-6

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