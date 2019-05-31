شهاب عصام يتخطى عقبة الدور الثاني لبطولة فيلادلفيا للاسكواش

حقق شهاب عصام فوزاً هاماً علي منافسه الامريكي فراز خان ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة فيلاديلفيا المفتوحةللاسكواش .
ونجح شهاب عصام المصنف الاول علي البطولة في تخطي عقبة
وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 8-11, 15-13, 11-7, 11-8
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