حقق شهاب عصام فوزاً هاماً علي منافسه الامريكي فراز خان ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة فيلاديلفيا المفتوحة للاسكواش . للاسكواش . ونجح شهاب عصام المصنف الاول علي البطولة في تخطي عقبة فراز خان المصنف الثامن بعد ان حول تأخره بشوط الي فوز بثلاثة اشواط مقابل واحد . وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 8-11, 15-13, 11-7, 11-8

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهاب عصام يتخطى عقبة الدور الثاني لبطولة فيلادلفيا للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.