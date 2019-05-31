رياضة | جريزمان يحسم مصير صفقة الموسم في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يحسم مصير صفقة الموسم في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت تقارير صحفية عالمية، العديد من الأخبار بشأن اقترب ريال مدريد من حسم صفقة نارية خلال الصيف المقبل بضم أحد نجمي فريق باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار أو الفرنسي مبابي.

وأكدت التقارير أن الفريق الملكي يسعى للتعاقد مع واحد فقط من الثنائي بالموسم المقبل، وذلك بناءا على طلب الفرنسي زيدان المدير الفني.

ومع اقتراب الريال من ضم الصربي يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت، إلا أن الملكي يركز على ضم واحد من الثنائي نيمار أو مبابي.

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واكدت التقارير على أن انتقال جريزمان إلى صفوف برشلونة أو باريس سان جيرمان سيفتح الباب أمام ريال مدريد للتعاقد مع أحد نجمي فريق العاصمة الفرنسية.

وكان الثنائي مبابي ونيمار قد ارتبطا بالانضمام إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي ولكن في حالة التعاقد مع جريزمان سيكون الرحيل للريال هو الأقرب للثنائي.