رياضة | الاتحاد التونسي يصدم نجم الزمالك

كشف قيس رقاز المتحدث الإعلامي للاتحاد التونسي لكرة القدم حقيقة استدعاء التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه إلى قائمة نسور قرطاج في أمم افريقيا 2019.

وأكد قيس أن النقاز خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب التونسي لبطولة أمم افريقيا والأمر انتهى بعد إعلان القائمة الرسمية التي ستخوض البطولة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد خرجت في الساعات الماضية تؤكد على استدعاء النقاز خلال الساعات المقبلة إلى قائمة المنتخب التونسي.

وكان المنتخب التونسي قد استدعى فرجاني ساسي من صفوف نادي الزمالك إلى القائمة المشاركة في أمم افريقيا 2019 بعد المستويات المميزة التي قدمها النقاز مع الزمالك منذ بداية الموسم الجاري ونجاحه في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.