رياضة | محمد صلاح يتحدي هاري كين في نهائي دوري الأبطال بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتحدي هاري كين في نهائي دوري الأبطال بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شبكة قنوات "BT sport" الرياضية بنشر مقطع فيديو يتحدث فيه النجم المصري محمد صلاح ، جناح فريق ليفربول الإنجليزي عن نهائي دوري أبطال أوروبا برفقة جاري لينيكر.

وقال صلاح خلال الفيديو: "استمتعت بتواجدي في ليفربول، لقد استطعت تحطيم أرقام قياسية، وحققت لاعب هداف البريمير ليج لموسمين.

وعن مشاركة هاري كين في المباراة علق قائلا:" أفضل أن يلعب هاري كين، جميعنا جاهزين للعب، تعلم أن المنافسة تكون جيدة حين تلعب مباريات قمة، هاري كين لاعب جيد وأثبت ذلك لعدة أعوام".

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وواصل المصري: "هاري كين هداف لفريقه، وللكرة الإنجليزية، قبل قدومي (وانفجر ضاحكًا) لذلك من الجيد أن يتواجد في النهائي، ذلك شيء جيد لعطيني حافزًا".

وأتم صلاح حديثه بشأن مباراة النهائي ضاحكًا: "في عقلي صورة واحدة فقط بشأن المباراة النهائية".

وسيخوض ليفربول وتوتنهام نهائي دوري الأبطال، غدًا السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.