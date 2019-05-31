رياضة | تعرف على الجهاز المعاون لخالد جلال فى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الجهاز المعاون لخالد جلال فى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق مسئولو الزمالك مع خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الشعلة السعودي على تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض، خلفا للسويسري جروس بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في مباراة الأمس بالدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد استقر على تعيين خالد جلال قبل الفوز بالكونفدرالية الأفريقية بعد مفاوضات طويلة تم فيها وضع جميع الخطوط العريضة للتعاقد.

وعلم الخليج 365 الرياضي أن الجهاز المعاون لخالد جلال فى الزمالك سيتكون من نبيل محمود كمدرب عام وأمير عزمي كمدرب مساعد وأيمن طاهر مدربا للحراس، والتركي أمري مدرب أحمال .