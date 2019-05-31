رياضة | خاص.. شطة يكشف مفاجأة عن إيقاف جهاد جريشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. شطة يكشف مفاجأة عن إيقاف جهاد جريشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم عن مفاجأة حول قرار إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وأكد شطة في تصريحات خاصة أن مراقب المباراة قام بإعطاء جهاد جريشة من الأساس درجة تقييم رائعة بعد اللقاء مما يعني عدم ارتكابه أخطاء كارثية تستوجب عقابه بهذا الشكل.