رياضة | الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات وأجايي للمباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات وأجايي للمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الثنائي حسين الشحات و جونيور أجايي بعد تعافيهما من الإصابة.



وأضاف الجهاز الفني أن حسين الشحات قد تعافى تماما من آلام شد عضلة السمانة، في الوقت الذي تخلص فيه أجايي من آثار كدمة قصبة القدم.



ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، حيث منح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.