رياضة | حيلة جديدة تقرب نيمار من العودة لبرشلونة

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يخطط البرازيلي نيمار دا سيلفا، للرحيل عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان، والعودة لفريقه السابق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النجم البرازيلي يمكنه الاستعانة بأحد بنود قوانين الفيفا للعودة للبارسا في الصيف.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن هناك بند ينص على أنه في حال إكمال اللاعب لـ3 سنوات بعد توقيع العقد وقبل إكماله سن الـ28 فيحق له مغادرة النادي بشرط دفع التعويض المناسب للرحيل.

وأضافت الصحيفة أن نيمار سيحاول الضغط هذا الصيف على إدارة باريس سان جيرمان، للرحيل في الصيف والعودة من جديد للفريق الكاتالوني.

وكان نيمار قد غادر صفوف البارسا في صيف 2017 بعد دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو وانضم لبي إس جي.