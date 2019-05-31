رياضة | رسميًا.. كونتي مديرا فنيا لإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. كونتي مديرا فنيا لإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الجمعة إنه تعاقد مع أنطونيو كونتي ليتولى تدريب الفريق خلفا للوتشيانو سباليتي.

وكان كونتي، المدرب السابق ليوفنتوس وإيطاليا، بلا عمل منذ انفصاله عن تشيلسي في 2018.

وقال كونتي في بيان عبر موقع إنترناسيونالي الرسمي في الإنترنت "سأبدأ فصلا جديدا في حياتي. أنا متحمس للغاية".

وأضاف: "أخيرًا سنبدأ من جديد، لدى العديد والعديد من الأسباب، كما أن أمامي الكثير من التحديات".

وتابع: "هذا النادي لا يناسب أي شخص، ولذلك المشجعون يسألون لماذا تم اختياري أنا؟ لأننا نتشارك نفس الطموح والشجاعة والإصرار والرغبة نحو تحقيق الألقاب".

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وأنهى كونتي الفيديو التقديمي له، قائلًا: "الآن جاء دوري، وأنا هنا سأعمل مع إنتر ميلان".

ويأمل مسؤولو إنتر ميلان العودة إلى منصات التتويج بالبطولات بعد غياب 8 أعوام.

وسيحل المدرب البالغ عمره 49 عاما بدلا من لوتشيانو سباليتي الذي رحل عن الفريق المملوك لمستثمرين صينيين أمس الخميس قبل عامين من نهاية عقده رغم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونال إنترناسيونالي لقب الدوري 18 مرة وكأس إيطاليا في سبع مناسبات لكنه عانى منذ حصده ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس مع جوزيه مورينيو في 2010.

وجاء لقبه الأخير عندما نال بطولة كأس إيطاليا في 2011 وفشل في بلوغ دوري الأبطال في ستة مواسم متتالية قبل العودة بقيادة سباليتي في الموسم الحالي.

وسيكون كونتي المدرب رقم 11 في 9 سنوات منذ رحيل مورينيو وتغيير إدارة النادي مرتين.