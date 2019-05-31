رياضة | صدمة كبرى للبرازيل بسبب "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة كبرى للبرازيل بسبب "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا عن مران منتخب البرازيل للمرة الثانية على التوالي، حيث لا يزال يخضع للرعاية الطبية، لكنه ما زال ضمن قائمة "السيليساو" التي ستخوض بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق في 14 يونيو/حزيران المقبل.

وكان المهاجم البرازيلي قد غادر مران منتخب "الكناري" الثلاثاء الماضي بعدما شعر بآلام في ركبته اليسرى.

وعلى الرغم من أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أكدت أنه لا يعاني من إصابة خطيرة، إلا أنه غاب عن المران الجماعي الأربعاء وكذلك الخميس.

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وأوضح متحدثون من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن نيمار ما زال يعاني من آلام وأنه لا يزال يخضع للعلاج الطبيعي ويجري تدريبات خاصة بصالة الألعاب الرياضية، لكن حتى الآن لا يوجد توقعات حول تاريخ عودته للمران الجماعي.

وبحسب طبيب المنتخب، رودريجو لاسمار، فإن نيمار خضع لفحوصات أكدت أنه يعاني من آلام ليست خطيرة لكن بسبب هذه الآلام، لا يُنصح بأن يشارك اللاعب في التدريبات التي تأتي ضمن استعدادات السامبا لبطولة كوبا أمريكا التي ستقام بالبرازيل في الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران والسابع من يوليو/تموز 2019.

وتنافس البرازيل في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب بوليفيا وفنزويلا وبيرو.