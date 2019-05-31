اونلاين | مشاهدة مباراة الترجي اليوم (قناة مفتوحة) بث مباشر مباراة الترجي والوداد بي ان سبورت المفتوحة NoW ES Tunis الاسطورة

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يلتقي اليوم الترجي التونسي مع الوداد البيضاوي المغربي، بملعب "رادس" في "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الترجي ضد الوداد فى نهائى دوري ابطال افريقيا

تنطلق مباراة الترجي والوداد في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة "بي ان سبورت 1"

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الجمعة الماضية بمدينة "الرباط" المغربية، إنتهت بالتعادل الايجابي 1\1.

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ويكفى الترجى التعادل السلبي فى مباراة الإياب على ملعب "رادس" لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخه والثانية على التوالى، بينما يحتاج الوداد البيضاوى للفوز بهدف دون مقابل أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1/1 لاعتلاء منصة التتويج وحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق وأن توج باللقب عامي 1992 و2017.

وتقام المباراة وسط أجواء مشحونة بين جماهير ناديا الترجي والوداد، لاسيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب القرارات التحكيمية التي إتخذها خلال إدارة مباراة الذهاب.

وترى جماهير الوداد أن الحكم جهاد جريشة رفض احتساب هدف صحيح وركلة جزاء لناديها، بينما ترى جماهير الترجى أن الحكم المصرى منح العديد من البطاقة الصفراء غير المستحقة ما ترتيب إيقاف العديد من اللاعبين فى مباراة الإياب.