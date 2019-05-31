شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: نحتاج مقاتلين فى الملعب..والجمهور وجه سباباً لمحمد إبراهيم دون حق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن الفريق به 3 لاعبين لا يريد رؤيتهم بداية من اليوم الجمعة، لإنهم لم يقدموا المستوى المطلوب منهم مع الفريق الأبيض.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور: «سيتم إخطار هؤلاء اللاعبين بهذا القرار فوراً».
وأوضح:«الزمالك يحتاج إلى لاعبين مقاتلين مثل طارق حامد، لاعبون يستحقون القميص الأبيض».
وعن واقعة اشتباك محمد إبراهيم مع الجماهير قال:«اللاعب اشتبك مع جمهور الفريق عقب نهاية مباراة الإنتاج الحربي وعنده حق لأنهم وجهوا سباباً له».
وأتم:”السبب في ذلك المدرب الفاشل جروس، الذي أشركه في مركز غير مركزه فلم يظهر بمستواه”.
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