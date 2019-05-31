شكرا لقرائتكم الاهلى يعلن جاهزية الشحات و أجاي بعد تعافيهما من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن الجهاز الفني للأهلي جاهزية ثنائي الفريق حسين الشحات وجونيور أجايي بعد تعافيهما من الإصابة ، وأضاف الجهاز الفني أن حسين الشحات قد تعافى تماما من آلام شد عضلة السمانة، في الوقت الذي تخلص فيه أجايي من آثار كدمة قصبة القدم.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، حيث منح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.