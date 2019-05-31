شكرا لقرائتكم راحة سلبية 48 ساعة للاعبى الأهلى.. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدخل لاعبو الأهلي راحة سليبية لمدة 48 ساعة،على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد على ملعب التتش بالجزيرة ، وذلك وفق قرار مارتن لاسارتي المدير الفني.
وخاض الفريق تدريبات قوية علي مدار الأيام الماضية، ومن ثم قرر «لاسارتي» منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت.
ولا يلعب الأهلي مباريات حالياً بعد تأجيل مباراتيه مع المقاولون العرب والزمالك لكما بعد أمم أفريقيا المقبلة.
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