شكرا لقرائتكم راحة سلبية 48 ساعة للاعبى الأهلى.. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل لاعبو الأهلي راحة سليبية لمدة 48 ساعة،على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد على ملعب التتش بالجزيرة ، وذلك وفق قرار مارتن لاسارتي المدير الفني.

وخاض الفريق تدريبات قوية علي مدار الأيام الماضية، ومن ثم قرر «لاسارتي» منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت.

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ولا يلعب الأهلي مباريات حالياً بعد تأجيل مباراتيه مع المقاولون العرب والزمالك لكما بعد أمم أفريقيا المقبلة.