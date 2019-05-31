هاشتاج #THANK_YOU_GROSS يتصدر تويتر نكاية في مرتضى منصور

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كتب محمد بشاري
وجهت جماهير نادي الزمالك الشكر والاعتذار في آن واحد لكريستيان جروس مدرب الفريق وذلك بعد رحيله عن القلعة البيضاء عقب التعادل مع فريق الإنتاج الحربي أمس في الدوري الممتاز.
وتصدر هاشتاج #THANK_YOU_GROSS موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ووجه العديد من الناشطين الشكر للمدرب السويسري على ما حققه من إنجاز مع الفريق بعد حصوله على لقب الكونفدرالية ،كما قدموا اعتذارهم عن طريقة تعامل رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور معه خلال الفترة الاخيرة.
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