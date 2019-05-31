هاشتاج #THANK_YOU_GROSS يتصدر تويتر نكاية في مرتضى منصور

كتب محمد بشاري

وجهت جماهير نادي الزمالك الشكر والاعتذار في آن واحد لكريستيان جروس مدرب الفريق وذلك بعد رحيله عن القلعة البيضاء عقب التعادل مع فريق الإنتاج الحربي أمس في الدوري الممتاز.

وتصدر هاشتاج #THANK_YOU_GROSS موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ووجه العديد من الناشطين الشكر للمدرب السويسري على ما حققه من إنجاز مع الفريق بعد حصوله على لقب الكونفدرالية ،كما قدموا اعتذارهم عن طريقة تعامل رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور معه خلال الفترة الاخيرة.