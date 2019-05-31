شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر "ركبة" شريف إكرامى بعد 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع شريف إكرامى، حارس الأهلي، للفحص الطبي بعد غدٍ الأحد للاطمئنان على إصابته برشح فى الركبة.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، على أن يتم الاطمئنان على إصابته مجددًا بعد غد الأحد قبل انطلاق مران الفريق.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وغدا، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد.