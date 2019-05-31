شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي يدعم فريق اليد بـ3 صفقات من طلائع الجيش والجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلي، عن إتمام التعاقد بشكل رسمى مع 3 صفقات جديدة لدعم الفريق الأول لكرة اليد «رجال» خلال الموسم الجديد.

وقال عبد القادر إن الأهلي تعاقد رسميًا مع أحمد عادل وباهر البدراوى القادمين من صفوف فريق طلائع الجيش، ومحمد جمال القادم من صفوف فريق الجزيرة.

وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعبين الثلاثة جاء بعد أدائهم المتميز فى الموسم الأخير، وفى ظل الجهود الكبيرة التى يقوم بها مجلس إدارة النادى لتدعيم كافة الفرق؛ للمنافسة بقوة على البطولات خلال الفترة المقبلة