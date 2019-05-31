شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ثلاثى الجمباز لنهائيات كأس التحدى فى سلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح ثنائى منتخب الجمباز على أبو القاسم وطارق شلبى فى الصعود إلى نهائى بطولة كأس التحدى والتى تقام فى سلوفينيا. وجاء التأهل بعد احتلال اللاعبين المركزين الثالث والخامس فى التصفيات النهائية على جهاز الحلق. وعلى مستوى البنات فتأهلت فرح سالم لنهائى البطولة باحتلالها المركز الخامس فى تصفيات جهاز العارضتين المتفاوتتين.

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