سوبر كورة.. أمير توفيق: قميص الأهلي البديل سيختلف بالدورى عنه فى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدينامو أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى يكشف كواليس التعاقدات الشتوية، ويضع ملامح الصفقات الصيفية، ويتحدث عن الجانب الاجتماعى فى حياته بـ الحوار التالي :

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