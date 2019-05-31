شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يمنح لاعبى الأهلي راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، ومن المنتظر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الفريق تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، ومن ثم قرر «لاسارتي» منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت.

ولا يلعب الاهلي مباريات حالياً بعد تأجيل مباراتيه مع المقاولون العرب والزمالك لكما بعد امم افريقيا المقبلة.