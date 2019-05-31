اتجاه فى الإسماعيلى لتأجيل ملف الخواجة المنتظر لنهاية الدور الأول بالكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود اتجاه داخل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى لتأجيل حسم ملف المدير الفنى الأجنبى للدراويش لنهاية الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق 21 يونيو المقبل بالقاهرة.
وأكد مصدر أن مجلس الإسماعيلى ينتظر وجود عدد من المدربين الأجانب فى القاهرة مع منتخباتهم للمشاركة فى البطولة للدخول فى مفاوضات جادة مع أحدهم، حال خروجه من الدور الأول للبطولة حتى يستطيع بداية فترة الإعداد مع الدراويش.
وكان الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى بقيادة محمود جابر وصبرى المنياوى قد منح لاعبى الفريق راحة 15 يوماً فى ظل عدم تحديد موعد مباراتهم مع الزمالك الأخيرة فى الدورى حتى الآن.
ويبحث الإسماعيلى عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد بعد رحيل البلجيكى سيدومير عن تدريب الدراويش قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج.
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